NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BP nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Auch wenn der Ölkonzern einen milliardenschweren operativen Verlust gemeldet habe, sei dieser dennoch leicht besser als vom Konsens und deutlich besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Oswald Clint in einer ersten Reaktion am Dienstag./ck/bek