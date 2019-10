NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat BP vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Er sei für das Nettoergebnis des Ölkonzerns optimistischer als der Markt, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Da die Briten im Branchenvergleich mit am höchsten verschuldet sei, sollten sie aber erst einmal ihre Verbindlichkeiten reduzieren, bevor sie die Dividende erhöhten./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / 05:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2019 / 05:06 / ET





