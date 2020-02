NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BP vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Seine Schätzung für den Nettogewinn liege über den Markterwartungen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Generell bleibe er optimistisch für das mittelfristige Wachstum des Ölkonzerns im Fördergeschäft. Zudem sei BP in Geschäftsfeldern wie Petrochemie oder dem europäischen Gasmarkt, die im Jahr 2020 vor Herausforderungen stünden, eher weniger aktiv./ssc/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2020 / 03:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2020 / 03:47 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.