NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Outperform" mit einem Kursziel von 525 Pence belassen. Analyst Biraj Borkhataria bleibt in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie für den Energiesektor positiv gestimmt. Politischer Druck könnte zwar dazu führen, dass die Unternehmen ihre freien Mittel den Aktionären etwas zögerlicher zukommen lassen und stattdessen die Bilanz stärken. Das wäre aber kein schlechter Zug./mf/tih