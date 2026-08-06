JP Morgan Chase & Co.

Carl Zeiss Meditec Underweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 21,70 auf 18,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Es sei vorerst schwierig, das Licht am Ende des Tunnels auszumachen, schrieb David Adlington am Donnerstag im Resümee zum Quartalsbericht des Medizintechnik-Unternehmens./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 21:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec