Coca-Cola Aktie
Marktkap. 313,66 Mrd. EURKGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN 850663
ISIN US1912161007
Symbol KO
Coca-Cola Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola von 85 auf 90 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Getränkekonzern dürfte trotz eines uneinheitlichen Geschäftsumfeldes Widerstandsfähigkeit bewiesen und erneut solide abgeschnitten haben, schrieb Andrea Teixeira in dem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Konsumtrends seien anscheinend weiterhin stabil./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 22:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: iTons / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Coca-Cola Overweight
|Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 90,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 82,63
|Abst. Kursziel*:
8,92%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 82,82
|Abst. Kursziel aktuell:
8,67%
|
Analyst Name:
Andrea Teixeira
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 87,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
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