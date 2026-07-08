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Symbol KO

JP Morgan Chase & Co.

Coca-Cola Overweight

12:01 Uhr
Coca-Cola Overweight
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Coca-Cola Co.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola von 85 auf 90 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Getränkekonzern dürfte trotz eines uneinheitlichen Geschäftsumfeldes Widerstandsfähigkeit bewiesen und erneut solide abgeschnitten haben, schrieb Andrea Teixeira in dem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Konsumtrends seien anscheinend weiterhin stabil./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 22:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: iTons / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Coca-Cola Overweight

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 90,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 82,63		 Abst. Kursziel*:
8,92%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 82,82		 Abst. Kursziel aktuell:
8,67%
Analyst Name:
Andrea Teixeira 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 87,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

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