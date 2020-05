FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Credit Suisse von 11 auf 10 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die CS-Papiere seien deutlich schlechter gelaufen als die der UBS und von Julius Bär, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie seien nun deutlich günstiger, obwohl das Geldinstitut den extremen März gut gemeistert habe./ag/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2020 / 05:57 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.