LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Credit Suisse von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel auf 8,50 Franken belassen. Analyst Amit Goel bleibt in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zwar vorsichtig für die langfristigen Perspektiven europäischer Investmentbanken. Bei allen Risiken seien die Bewertungen inzwischen aber zu niedrig, um sie einfach zu ignorieren, so der Experte. Die Anleger sollten selektiv einsteigen. Goels Favoriten sind ABN Amro, Lloyds und Santander./ag/la