NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 11 Franken belassen. Die Bank habe bei den bestehenden Problemen Fortschritte erzielt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es müsse aber noch mehr getan werden./mf/edh