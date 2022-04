NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Credit Suisse nach einem Zwischenbericht auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8 Schweizer Franken belassen. Der in Aussicht gestellte Verlust für das erste Quartal sei schlimmer als von ihr und vom Markt befürchtet, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung./edh/jha/