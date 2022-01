NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck mit "Outperform" und einem Kursziel von 48 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Tom Narayan rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einer drastischen Margenerholung bei den europäischen und asiatischen Geschäftsaktivitäten der aus dem Daimler-Konzern abgespaltenen Nutzfahrzeugsparte. Kurzfristig dürfte der Branchenzyklus im Lkw-Geschäft seinen erneuten Höhepunkt im Jahr 2023 erreichen. Längerfristig profitiere der Sektor von einigem starken Kurstreibern wie dem Bevölkerungswachstum, der Urbanisierung und dem anziehenden Online-Handel./la/mis