NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach einem Investorentreffen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugkonzern bleibe in einem verhaltenen europäischen Umfeld optimistisch, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe eine nicht gerechtfertigte Bewertungslücke zwischen Daimler Truck und den Wettbewerbern. Er bleibe überzeugt davon, dass die Aktie längerfristig für Anleger vielversprechend sei./tih/ck