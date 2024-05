RBC Capital Markets

Daimler Truck Outperform

09:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Der Lastwagenhersteller habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Nick Housden in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Auftragseingänge stützten. Der Experte sprach von insgesamt soliden Resultaten. Daimler Truck bleibe aufgrund der starken Position in Nordamerika sein bevorzugter Wert unter den Lkw-Konzernen. Der zunehmende Gegenwind in Europa sei jedoch ein negativer Aspekt./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2024 / 02:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2024 / 02:09 / EDT

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com