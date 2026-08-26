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Danone Aktie

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Marktkap. 41,35 Mrd. EUR

KGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Danone Overweight

11:56 Uhr
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
64,44 EUR 0,14 EUR 0,22%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" belassen. Europas Konsumgüterbranche sei dem Gesamtmarkt trotz positiver Umsatz- und Ergebnisentwicklungen 2026 hinterhergelaufen, schrieb Celine Pannuti am Montag. Die Anleger hätten sich auf höhere Dynamik anderswo konzentriert. Pannutti sieht nun attraktive Bewertungschancen in den wachstumsstärkeren Kandidaten der Branche. Im Bereich Lebensmittel setzt sie vor allem auf Danone und unter den Zutatenlieferanten auf Givaudan./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 22:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Overweight

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
64,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
64,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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