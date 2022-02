ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 151 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die deutliche Abwertung von Aktien der europäischen Essenslieferanten im Zuge des Techwerte-Ausverkaufs sei zu weit gegangen, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Da die Gewinnschwelle in Sicht sei, das Kapital sinnvoll eingesetzt werde und ein strukturelles Wachstum bevorstehe, dürfte das Vertrauen in die Branchentitel zurückkehren./gl/mis