ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Essenslieferant sei gut ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf Geschäftszahlen. Der Ausblick sei in jeder Hinsicht bestätigt worden./ag/mis