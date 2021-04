ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 173 Euro belassen. Aktuelle Marktforschungsdaten zum Online-Lebensmittelmarkt seien ein gutes Zeichen für das Wachstum im ersten Halbjahr 2021, schrieb Analystin Victoria Petrova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markt in Nahost und Nordafrika, wo der Essenslieferdienst expandiere, stehe vor einer rapiden Erholung./tih/mis