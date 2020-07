NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Delivery Hero von 95 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Wachstumsdynamik des Marktes für Online-Essenslieferdienste erlaube höhere Schätzungen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das Unternehmen dürfte auch weiterhin Marktanteile gewinnen und die Erwartungen der Analysten übertreffen./mf/mis