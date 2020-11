NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Essenslieferdienst habe seinen Ausblick angehoben, was zu erwarten gewesen sei, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Delivery sollte sich nach der Corona-Krise in einer stärkeren Position befinden als zuvor./mf/edh