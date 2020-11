NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Dass die südkoreanische Kartellbehörde KFTC dem Essenslieferdienst nun Bedingungen für das geplante Gemeinschaftsunternehmen mit dem Konkurrenten Woowa stelle und den Verkauf seiner südkoreanischen Tochter Yogiyo fordere, sei zwar nicht ideal, aber auch nicht das schlimmste Szenario für Delivery, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/he