LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Delivery Hero nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Analyst Andrew Ross wertete die Kennziffern in einer am Freitag vorliegenden Studie positiv: Operativ laufe es für den Essenslieferdienst in Südkorea gut. Dazu kämen das immer noch sehr starke Wachstum und die steigende Profitabilität. Zudem sei die Aktie zu günstig bewertet./gl/edh