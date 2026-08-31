Jefferies & Company Inc.

Dermapharm Hold

15:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach einem Treffen mit dem Finanzchef Christof Dreibholz mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Die Beteiligung Allergopharma gewinne weiterhin Marktanteile in einem strukturell attraktiven Markt, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag. Zusätzliches Potenzial erschließe sich mit einer Internationalisierung dieses Geschäfts. Die Erholung der akquirierten Arkopharma gewinne derweil an Fahrt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dermapharm Holding SE