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Symbol DMPHF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Dermapharm Hold

15:31 Uhr
Dermapharm Hold
Aktie in diesem Artikel
Dermapharm Holding SE
39,35 EUR 1,10 EUR 2,88%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach einem Treffen mit dem Finanzchef Christof Dreibholz mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Die Beteiligung Allergopharma gewinne weiterhin Marktanteile in einem strukturell attraktiven Markt, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag. Zusätzliches Potenzial erschließe sich mit einer Internationalisierung dieses Geschäfts. Die Erholung der akquirierten Arkopharma gewinne derweil an Fahrt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dermapharm Holding SE

Zusammenfassung: Dermapharm Hold

Unternehmen:
Dermapharm Holding SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
38,70 €		 Abst. Kursziel*:
13,70%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
39,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,82%
Analyst Name:
Fabian Piasta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dermapharm Holding SE

15:31 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
27.08.26 Dermapharm Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.08.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
27.05.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-AFR: Dermapharm Holding SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Dermapharm Holding SE reports profitable growth in H1 2026 and confirms guidance
EQS Group EQS-News: Dermapharm Holding SE: Annual General Meeting resolves dividend distribution of EUR 0.88 per share
EQS Group EQS-DD: Dermapharm Holding SE: Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft, buy
EQS Group EQS-News: Dermapharm Holding SE performs in line with projections in Q1 2026 and confirms guidance
EQS Group EQS-AFR: Dermapharm Holding SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-NVR: Dermapharm Holding SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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