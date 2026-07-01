DAX 24.924 -0,8%ESt50 6.231 -0,6%MSCI World 4.836 +0,0%Top 10 Crypto 8,2165 +2,7%Nas 25.873 -1,6%Bitcoin 55.052 +0,7%Euro 1,1400 +0,1%Öl 86,47 +3,8%Gold 4.030 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 EVOTEC 566480 BASF BASF11 Microsoft 870747 Bayer BAY001 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt und Ölpreise im Blick: DAX im Minus -- JPMorgan mit Rekordquartalsgewinn -- EVOTEC, Rocket Lab, Novo Nordisk, Apple, BYD, SpaceX, AMD, SMAG, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Umfeld angeschlagen, Ölpreise belasten: DAX verliert den Kampf um 25.000er-Marke zunächst Umfeld angeschlagen, Ölpreise belasten: DAX verliert den Kampf um 25.000er-Marke zunächst
Die nächste Energie-Rakete? General Fusion-Aktie sorgt nach fulminantem Börsenstart weiter für Aufsehen Die nächste Energie-Rakete? General Fusion-Aktie sorgt nach fulminantem Börsenstart weiter für Aufsehen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Börse Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
250,80 EUR -4,90 EUR -1,92 %
STU
finanzen.net zero
Deutsche Börse jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 44,85 Mrd. EUR

KGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 581005

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005810055

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DBOEF

Goldman Sachs Group Inc.

Deutsche Börse Neutral

11:46 Uhr
Deutsche Börse Neutral
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
250,80 EUR -4,90 EUR -1,92%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 266 auf 273 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers nahm am Montag vor dem Quartalsbericht am 22. Juli kleine Anpassungen an seinen Schätzungen vor./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 21:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
273,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
254,80 €		 Abst. Kursziel*:
7,14%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
250,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,85%
Analyst Name:
Oliver Carruthers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
284,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

11:46 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.07.26 Deutsche Börse Buy Warburg Research
06.07.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
06.07.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
15.06.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

finanzen.net Aktie bewertet Goldman Sachs Group Inc.: Neutral-Note für Deutsche Börse-Aktie Goldman Sachs Group Inc.: Neutral-Note für Deutsche Börse-Aktie
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verzeichnet am Vormittag Verluste
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich fester
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Minus
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse legt am Nachmittag zu
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX notiert am Montagnachmittag im Plus
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags zu
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 notiert am Nachmittag im Minus
EN, Deutsche Boerse EMIR 3.0 AAR: A New Era for Derivatives in Poland
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Deutsche Börse AG zu myNews hinzufügen