NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen der Tochter T-Mobile US auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der US-Telekomkonzern habe ein Rekordquartal hinter sich und die Jahresprognosen erneut angehoben, schrieb Analyst Stan Noel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Davon sollte auch die T-Aktie profitieren./mis/jha/