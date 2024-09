Bernstein Research

Deutsche Telekom Outperform

09:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 28 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem wegen Sorgen um Lohnerhöhungen in Deutschland und dem Glasfaserausbau in den USA verhaltenen Jahresauftakt habe sich die Aktie des deutschen Telekomunternehmens inzwischen erholt, schrieb Analyst Ottavio Adorisio in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Risiken ließen nach, der Wachstumsausblick sei gesund und es seien Kurstreiber in Sicht. Die Bewertung der Aktien bleibe vielversprechend./tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2024

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2024 / 05:15 / UTC

