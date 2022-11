ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Deutsche Telekom nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die Aktie der Bonner bleibe angesichts der starken Ergebnisdynamik in Deutschland und den USA einer seiner bevorzugten Branchentitel, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda AL) lägen etwas über dem Konsens./gl/ngu