LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Analyst Mathieu Robilliard und sein Kollege Maurice Patrick wagten in einer am Montag vorliegenden Studie einen Ausblick auf das Jahr 2023 der europäischen Telekom-Branche. Normalerweise werde die Branche in Zeiten einer konjunkturellen Abkühlung als defensiv angesehen, doch 2023 müsse differenziert werden wegen des Inflationsdrucks. Die Deutsche Telekom sei in der Branche ein wichtiges Investment./tih/mis