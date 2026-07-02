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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

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55,66 EUR +0,28 EUR +0,51 %
STU
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DHL Group (ex Deutsche Post) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 60,26 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN wurde kopiert
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WKN 555200

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ISIN DE0005552004

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Symbol DPSTF

Bernstein Research

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

13:36 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
55,66 EUR 0,28 EUR 0,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Logistikkonzern sollte im abgelaufenen Quartal einen weiteren Auftragsrekord erzielt haben, schrieb Alex Irving in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Ab dem kommenden Jahr sollten die gestiegenen Logistikkapazitäten aber zunehmend zum Problem werden./gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 14:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Post

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
55,60 €		 Abst. Kursziel*:
-20,86%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
55,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-20,95%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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