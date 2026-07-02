DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 60,26 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Logistikkonzern sollte im abgelaufenen Quartal einen weiteren Auftragsrekord erzielt haben, schrieb Alex Irving in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Ab dem kommenden Jahr sollten die gestiegenen Logistikkapazitäten aber zunehmend zum Problem werden./gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 14:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Post
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
55,60 €
|Abst. Kursziel*:
-20,86%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
55,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-20,95%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|13:36
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.06.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.06.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13:36
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG