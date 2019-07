NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2980 Pence belassen. Analyst Trevor Stirling rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit guten Zahlen für das erste Halbjahr. Der Getränkekonzern dürfte in den USA Marktanteile gewonnen und in den Schwellenländern stark abgeschnitten haben. Das alles sei allerdings auch schon in dem Aktienkurs eingepreist./mis/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2019 / 23:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.