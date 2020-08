ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DWS nach Quartalszahlen von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In der Branche der Vermögensverwalter zählten DWS-Aktien zu seinen Favoriten, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Montag vorliegenden Studie. Die DWS dürfte sowohl bei aktiv verwalteten Anlagen als auch bei sogenannten passiven Assets deutliche Mittelzuflüsse verbuchen./bek/jsl