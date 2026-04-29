DWS Group Aktie

58,80 EUR +0,30 EUR +0,51 %
STU
Marktkap. 11,48 Mrd. EUR

KGV 12,19 Div. Rendite 5,31%
WKN DWS100

ISIN DE000DWS1007

Symbol DWS

Goldman Sachs Group Inc.

DWS Group GmbHCo Neutral

13:56 Uhr
DWS Group GmbHCo Neutral
DWS Group GmbH & Co. KGaA
58,80 EUR 0,30 EUR 0,51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 64 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Mittwochabend an den Quartalsbericht der Deutsche-Bank-Fondstochter an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group Neutral

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
58,85 €		 Abst. Kursziel*:
10,45%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
58,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,54%
Analyst Name:
Oliver Carruthers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

13:56 DWS Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:31 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
29.04.26 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
29.04.26 DWS Group Buy UBS AG
29.04.26 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

dpa-afx Geschäft eingeknickt DWS-Aktie fester: Iran-Krieg erwischt Fondstochter der Deutschen Bank DWS-Aktie fester: Iran-Krieg erwischt Fondstochter der Deutschen Bank
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für DWS auf 59 Euro - 'Equal Weight'
dpa-afx ROUNDUP 2: Iran-Krieg erwischt DWS - Aktie legt zu
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tritt am Mittwochnachmittag auf der Stelle
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag fester
dpa-afx ROUNDUP: Iran-Krieg erwischt DWS - Aktie gibt nach
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman belässt DWS auf 'Neutral' - Ziel 64 Euro
finanzen.net MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit Kurseinbußen
EQS Group EQS-News: DWS With Solid Start into the Year
Zacks Is DWS Emerging Markets Equity Instl (SEKIX) a Strong Mutual Fund Pick Right Now?
Zacks Buy These 3 DWS Mutual Funds for Solid Returns
EQS Group EQS-News: After Record Year: DWS Exceeds Strategic Mid-term Targets and Increases Ambitions Until 2028
EQS Group EQS-Adhoc: DWS Group GmbH & Co. KGaA: DWS raises mid-term targets and proposes payment of extraordinary dividend in 2027
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
