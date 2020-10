ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für DWS nach Quartalszahlen von 34 auf 33,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Vermögensverwalter wachse bei niedrigen Kosten, schrieb Analystin Haley Tam in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings könnte das Management im Februar eine neue Strategie verkünden, bis dahin könnte es folglich an Kurstreibern mangeln./bek/ajx