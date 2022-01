NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS nach Zahlen zum vierten Quartal von 44 auf 43 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Mandeep Jagpal hielt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie weitgehend an seinen Gewinnschätzungen je Aktie für den Fondsanbieter fest. Er kürzte aber seine Dividendenprognosen in Erwartung niedrigerer Auszahlungsquoten bis 2024./tih/he