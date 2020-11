ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Easyjet nach den vorgelegten Geschäftsjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1025 Pence belassen. Das Jahr 2019/20 der Billigfluggesellschaft sei schwächer ausgefallen und sei es unklar, was der Winter noch bringen werde, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Dienstag vorliegenden Schnellstudie./ck/ajx