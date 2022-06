ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Easyjet nach dem reduzierten Flugangebot wegen Personalmangels an den Flughäfen auf "Buy" mit einem Kursziel von 855 Pence belassen. Die verringerten Kapazitäten dürften zu fallenden Konsensschätzungen führen, auch wenn die Ticketverkäufe des Billigfliegers stark seien, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/tih