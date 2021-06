Generali will kleineren Konkurrenten Cattolica kaufen. Intel-Chef: Chipengpässe könnten Jahre andauern. Showdown bei OMV: Entscheidung über neuen Chef steht bevor. Merck ernennt neuen Leiter für Konzernstrategie und M&A. MAN ernennt Andre Wehner zum Chief Information Officer. Nestlé reagiert auf schlechte Bewertung der Lebensmittelprodukte. Lufthansa will bis zu 50 zusätzliche Flugzeuge wieder in Betrieb nehmen.