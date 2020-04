NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet von 1300 auf 1000 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Trotz der Belastungen durch das Corona-Virus bringe die Krise unter anderem auch Gelegenheiten zur Kostenreduzierung, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daneben könne die Billigfluglinie Marktaustritte anderer Anbieter nutzen, um Flughafen-Slots und damit Marktanteile zu gewinnen. Probleme wird jedoch aus Sicht von Roeska auch nach der Krise die Reduzierung der Verschuldung bereiten, dem könnte die großzügige Auszahlung von Dividenden zum Opfer fallen./ssc/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / 23:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.