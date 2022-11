NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Easyjet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 750 Pence belassen. Entgegen den berechtigten Sorgen der Anleger über einen Nachfragerückgang im Flugverkehr nach dem starken Sommergeschäft seien die Buchungen robust, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie./gl/la