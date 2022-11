NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet nach endgültigen Quartalszahlen von 750 auf 700 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Billigfluglinie habe ähnlich wie schon die Konkurrenz von anhaltenden Buchungen trotz des Gegenwinds seitens der Konjunktur berichtet, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zusatzeinnahmen der Briten entwickelten sich weiter gut. Allerdings könnte Easyjet kurzfristig unter einem schwierigeren Nachfrageumfeld als noch günstigere Wettbewerber leiden, da die Kunden inzwischen sehr preissensibel seien./gl/ag