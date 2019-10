ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Easyjet nach vorläufigen Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1206 Pence belassen. Der Billigflieger habe seine Vorsteuergewinnziel für das Geschäftsjahr 2019 auf 420 bis 430 Millionen Pfund zusammengestutzt, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Vorteile von Easyjet durch Streiks bei den Konkurrenten Ryanair und British Airways seien durch Veränderungen bei Kerosin und Wechselkursen teilweise wieder absorbiert worden. Er kappte nun seine Schätzungen, bekräftigte zugleich aber Anlageurteil und Kursziel./ck/fba



