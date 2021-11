ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Easyjet von 927 auf 787 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Angesichts der jüngsten Äußerungen anderer Billigflieger zur Entwicklung der Ticketpreise in der Wintersaison habe er seine Schätzungen für Easyjet angepasst, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/gl