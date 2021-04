FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat Eon von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber von 10,00 auf 10,40 Euro angehoben. Der Energiekonzern könne in den Sparten Netze und Vertrieb von der Energiewende profitieren, allerdings nur unterproportional im Sektorvergleich, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Entsprechend weise die Aktie auf Sicht von zwölf Monaten eine Underperformance zum europäischen Versorgerindex auf./edh/bek