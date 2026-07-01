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Jefferies & Company Inc.

EON SE Hold

14:26 Uhr
EON SE Hold
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
19,19 EUR 0,03 EUR 0,16%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach einem Pressebericht über geplante Änderungen bei der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,40 Euro belassen. Insgesamt signalisierten die Vorschläge weitere Fortschritte in der deutschen Energiepolitik und seien für Versorgungsunternehmen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien weitgehend positiv zu werten, schrieb Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: E.ON

Zusammenfassung: E.ON Hold

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
17,40 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
19,26 €		 Abst. Kursziel*:
-9,66%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
19,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,30%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,69 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

14:26 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
03.07.26 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
25.06.26 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
15.06.26 E.ON Market-Perform Bernstein Research
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