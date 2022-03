Aktie in diesem Artikel EssilorLuxottica 157,66 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe die Erwartungen an das Schlussquartal und das Jahr 2021 weitgehend erfüllt, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die Ziele für 2026 entsprächen den Markterwartungen./gl/mis