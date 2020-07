NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Evonik von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Chemiekonzerne mit einem starken Bezug zu Konsumartikeln und zu Rohstoffen böten gegenwärtig die besten Gelegenheiten im Sektor, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Auch bei Evonik entwickele sich das Konsumartikelgeschäft gut./bek/ag