NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Evonik mit Blick auf das Jahr 2021 von 33 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die europäische Chemiebranche werde auf Rekordniveau gehandelt, weshalb er mit Blick auf die einzelnen Werte nun selektiv vorgehe, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kerntreiber bei Evonik dürften die schrittweise Verbesserung des Barmittelflusses sein sowie eine Erholung der Endmärkte in diesem Jahr sein./ck/bek