MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Evotec angesichts eines Zuschusses der Bill & Melinda Gates Stiftung zur Antikörperentwicklung gegen Covid-19 auf "Add" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Er sehe dies sowohl auf der potenziellen Umsatzseite als auch aus strategischer Sicht positiv, schrieb Analyst Bruno Bulic in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Gelder stärkten wohl die Position der US-Tochter Just in der Biologika-Produktion./tih/mis