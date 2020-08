FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Evotec vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Umsatz dürfte im zweiten Jahresviertel um 4 Prozent gestiegen sein, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) des Biotech-Unternehmens erwartet er hingegen 33 Prozent niedriger weil in diesem Jahr weniger Geld für das Erreichen von Entwicklungsmeilensteinen geflossen sei. Die Jahresziele dürfte das Unternehmen bestätigen./edh/mis