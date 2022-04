HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Evotec nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Wirkstoffforscher habe umsatzseitig die Erwartungen übertroffen, während das operative Ergebnis (Ebitda) diesen entsprochen habe, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen investiere zudem weiter in sein Wachstum./gl/mis