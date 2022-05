FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs attestierte dem Wirkstoffforscher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie gemischte Erstquartalszahlen. Beim Umsatz seien die Erwartungen übertroffen worden, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sei jedoch darunter geblieben. Das Unternehmen bleibe in einem ausgeprägten Investitionsmodus./tih/mis